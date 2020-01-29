"Шахтар" не має наміру віддавати Матвієнка в аренду "Арсеналу"

Фото: Микола Матвієнко (shakhtar.com)

"Гірники" наполягають на повному продажу

Донецький "Шахтар" не хоче відпускати в лондонський "Арсенал" свого захисника Миколу Матвієнка на правах оренди. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Окрім того, за інформацією джерела, також "гірники" не налаштовані продавати свого футболіста за невелику суму. Переговори між клубами тривають.

Напередодні повідомлялося, що лондонці владнали з "Шахтарем" перехід захисника на правах оренди за 5,3 млн євро і з опцією обов'язкового викупу за 26 млн євро. Однак "гірники" оцінюють українця в 30 млн фунтів і не мають наміру його відпускати за менші гроші.

"Каноніри" також ведуть переговори з іспанським центрбеком бразильського клубу "Фламенго" Пабло Марі.

Чинний контракт Матвієнко з донеччанами розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний гравець провів 21 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Також в активі центрального захисника 26 поєдинків за збірну України.

Нагадаємо, донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. На стадії 1/16 фіналу Ліги Європи чемпіон УПЛ зустрінеться з португальською "Бенфікою".