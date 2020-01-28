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"Арсенал" владнав всі деталі з "Шахтарем" щодо трансферу Матвієнка

Новини » Спорт     28.01.2020 - 13:31
"Арсенал" владнав всі деталі з "Шахтарем" щодо трансферу Матвієнка
Фото: Микола Матвієнко (shakhtar.com)

Однак остаточне рішення ще не прийнято

Англійський футбольний клуб "Арсенал" владнав всі деталі щодо можливого трансферу українського захисника "Шахтаря" Миколи Матвієнка. Про це повідомляє zbirna.com.

Зазначається, що лондонці ще не ухвалили остаточного рішення. "Каноніри" вибирають між українцем та іспанським центрбеком бразильського клубу "Фламенго" Пабло Марі. Однак сторони поки не дійшли згоди щодо умов трансферу. Бразильці наполягають на негайному викупі гравця, а англійці бажають оформити орендну угоду до кінця сезону з правом можливої ​​покупки.

Раніше "Арсенал" запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнко до кінця сезону за 4,5 млн фунтів, а в угоді буде прописано зобов'язання викупу за 22 млн фунтів. У свою чергу, "гірники" оцінюють українця в 30 млн фунтів і не мають наміру його відпускати за менші гроші.

Чинний контракт Матвієнко з донеччанами розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний гравець провів 21 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Також в активі центрального захисника 26 поєдинків за збірну України.

Нагадаємо, донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. На стадії 1/16 фіналу Ліги Європи чемпіон УПЛ зустрінеться з португальською "Бенфікою".

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