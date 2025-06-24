Аромат для уверенных в себе: какие духи любит Алина Шаманская

Какие духи любит Шаманская

Шаманская любит цветочно-шипровый аромат Lancome Idole, выпущенный в 2019 году.

Блогерша отметила, что ее любимые ароматы - это жасмин и мускус. Она подчеркивает, что не любит сладких ароматов, и, вероятно, самое сочетание жасмина и мускуса в Idole заглушает для нее сладость ванили, делая его привлекательным.

Какие духи любит Алина Шаманская (скриншот)

Основные ноты аромата:

верхние ноты: бергамот, груша (также упоминается розовый перец)

ноты сердца (средние): роза (используются разные сорта, включая турецкую и майскую), жасмин (индийский жасмин)

базовые ноты: белый мускус, ваниль (также упоминаются пачули и кедр).

Кому подойдут духи как у Алины Шаманской

Такая парфюмерия, учитывая ее основные ноты (роза, жасмин, мускус, бергамот, ваниль), является довольно универсальным цветочно-шипровым ароматом, который может подходить многим. Однако, основываясь на его характеристиках и отзывах, можно определить несколько типов людей, кому он подходит особенно.

Любительницы цветочных ароматов, но не слишком сладких

Поскольку Шаманская отметила, что не любит сладких ароматов, а в Idоle сладость ванили заглушается жасмином и мускусом, он идеально подойдет тем, кто ищет свежий, чистый цветочный букет без приторной сладости.

Поклонницы современной классики

Он является довольно современным ароматом, но при этом имеет классическое шипровое основание, что делает его элегантным и неподвластным времени. Он подойдет тем, кто ценит элегантность, но не хочет пахнуть "старомодно".

Молодые и уверенные в себе женщины

Рекламная кампания Idоle и сам концепт аромата нацелены на молодое поколение, стремящееся добиваться своих целей. Аромат легок, но с характером, что может символизировать свежесть и амбиции.

Те, кто ищет универсальный аромат на каждый день

Благодаря своей легкости и чистому "звучанию" (особенно благодаря мускусу), Idоle может быть отличным выбором для ежедневного использования - как в офис, так и для повседневных прогулок.

Невесты

Нежный цветочный букет с легкой мускусной базой делает его отличным выбором для свадьбы или других романтических событий, где нужен элегантный, но не слишком "тяжелый" аромат.

Люди, которые ценят "чистые" и "свежие" ароматы

Белый мускус в базе придает аромату ощущение чистоты и свежести, что привлекает тех, кто предпочитает такие композиции.

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)