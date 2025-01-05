В "Армии+" появится военное удостоверение: в Минобороны назвали сроки

В Украине на 2025 год запланирована реализация военного удостоверения. Документ будет в приложении "Армия+".

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК Украина со ссылкой на их интервью блогеру Сергею Стерненко.

"Это будет единый электронный документ для всех военных. И в "Армии+" будет военное удостоверение с фотографией, званием, должностью. Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих", - сказала она.

По словам Черногоренко, законопроект, который позволит запустить соответствующий реестр, уже прошел два чтения в Верховной Раде и ждет подписи президента.

"Только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года, фактически до июня, мы реализуем военное удостоверение", - резюмировала она.