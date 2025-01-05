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В "Армии+" появится военное удостоверение: в Минобороны назвали сроки

Воскресенье 05 января 2025 20:31
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В "Армии+" появится военное удостоверение: в Минобороны назвали сроки Фото: законопроект, который позволит реализовать военное удостоверение, должен подписать президент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине на 2025 год запланирована реализация военного удостоверения. Документ будет в приложении "Армия+".

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК Украина со ссылкой на их интервью блогеру Сергею Стерненко.

"Это будет единый электронный документ для всех военных. И в "Армии+" будет военное удостоверение с фотографией, званием, должностью. Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих", - сказала она.

По словам Черногоренко, законопроект, который позволит запустить соответствующий реестр, уже прошел два чтения в Верховной Раде и ждет подписи президента.

"Только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года, фактически до июня, мы реализуем военное удостоверение", - резюмировала она.

"Армия+" для воинов ВСУ

Напомним, что мобильное приложение "Армия+" разработали специалисты Центра масштабирования технологических решений при Генштабе ВСУ совместно с Министерством обороны Украины. Его запуск состоялся в начале августа 2024 года.

Напомним, что в конце декабря в приложении обновили систему защиты данных. Кроме того, убрали повторные авторизации пользователей.

Постепенно в "Армию+" внедряются новые услуги. Так, недавно мы сообщали, что в приложение добавили возможность подавать рапорт на возвращение на службу после самовольного оставления части (СОЧ).

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