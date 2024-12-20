В "Армия+" внедрили новую систему защиты данных
Система защиты данных была обновлена в приложении "Армия+". Там также убрали повторные авторизации пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве объяснили, что обновление приложения содержит криптографическое шифрование данных. Это позволило отменить автоматический выход из профиля для активных пользователей. Теперь военнослужащие, которые входят в программу минимум раз в месяц, не будут нуждаться в повторной верификации.
Также разработчики добавили новый алгоритм автоматической проверки статуса военных. Это ускорит обработку заявок на авторизацию. Также вскоре в приложении будут храниться данные для электронных рапортов, в частности "Армия ID" командира и название должности.
"Мы получили много комментариев и замечаний о необходимости постоянной авторизации в приложении от наших пользователей. Благодаря технологии криптографии мы усилили безопасность данных. И нам уже не нужно требовать повторных авторизаций для активных пользователей", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Армия+" в Украине
Приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины. Оно начало работать в начале августа 2024 года.
Ранее мы писали о том, что в приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части.
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