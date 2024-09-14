В армии РФ на оккупированной Луганской области выросло количество дезертиров, - ЦНС

Среди военных армии РФ увеличилось количество дезертиров. В частности, речь идет о тех, кто находится на оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Подтверждением этой информации являются рейды военной полиции Минобороны РФ, которые усилены в городах временно оккупированной Луганской области. Так, в Старобельске, враг проверяет документы чуть ли не у каждого прохожего мужского пола.

Кроме того, в ЦНС напомнили, что недавно получили документы, которые свидетельствуют о росте преступности в армии РФ.

"Благодаря неравнодушным патриотам получили документы, содержащие отчеты роста преступности в рядах росармии, а также "план основных мероприятий военно-политической работы" с личным составом в период проведения выходного дня", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей присылать информацию о враге, его расположении и технике, поскольку действуя "вместе мы приблизим время победы над российским захватчиком".