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В армії РФ на окупованій Луганській області зросла кількість дезертирів, - ЦНС

Субота 14 вересня 2024 17:05
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В армії РФ на окупованій Луганській області зросла кількість дезертирів, - ЦНС Фото: в російській армії зросла кількість дезертирів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Серед військових армії РФ збільшилася кількість дезертирів. Зокрема, мова про тих, хто перебуває на окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як пише ресурс, підтвердженням цієї інформації є рейди військової поліції Міноборони РФ, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганської області. Відтак, в Старобільську, ворог перевіряє документи ледь не в кожного перехожого чоловічої статі.

Крім того, у ЦНС нагадали, що нещодавно отримали документи, які свідчать про ріст злочинності в армії РФ.

"Завдяки небайдужим патріотам отримали документи, які містять звіти росту злочинності в рядах росармії, а також "план основних заходів військово-політичної роботи" з особовим складом в період проведення вихідного дня", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей надсилати інформацію про ворога, його розташування та техніку, оскільки діючи "разом ми наблизимо час перемоги над російським загарбником".

Раніше ЦНС повідомляло, що за їхніми даними, ворог провалив план із вербування населення до армії РФ на територіях України, які в окупації. Невиконання становить 60%.

Також ми писали, що у тому ж окупованому Старобільську росіяни агітують школярів йти на війну проти України.

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