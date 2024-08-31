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Враг на оккупированных территориях проваливает план по вербовке населения в ВС РФ, - ЦНС

Суббота 31 августа 2024 15:46
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Враг на оккупированных территориях проваливает план по вербовке населения в ВС РФ, - ЦНС Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские области, находящиеся в оккупации, провалили план по вербовке населения в ряды ВС РФ. В целом невыполнение составляет 60%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс отметил, что население временно оккупированных территорий не спешит заключать контракты с армией российских захватчиков.

Самая худшая ситуация для оккупантов на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Там врагу удалось завербовать всего несколько десятков маргиналов.

В ЦНС подчеркнули, что украинцы отказываются идти в армию РФ, несмотря на ужасную экономическую ситуацию в регионе и поток пропаганды.

"Это красноречиво свидетельствует об уровне реальной поддержки оккупации через местные", - отметил информационный ресурс.

Центр национального сопротивления призвал людей и дальше передавать информацию об оккупантах и предателях, "чтобы ни один враг не дожил до зимы".

Напомним, что Россия придумала новый способ пополнить ряды своих войск за счет людей на оккупированных территориях Украины. В частности, так называемые "правоохранители" давят на задержанных людей, которым грозит заключение, чтобы те заключали контракт в обмен на избежание уголовного преследования.

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