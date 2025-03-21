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В "Армия+" запустили важный опрос для реформирования военной службы

Фото: важный опрос для реформирования военной службы запустили в "Армия+" (mod.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Армия+" запустили новый опрос. Благодаря ему Главное управление реагирования на кризисные ситуации хочет узнать об отношении защитников и защитниц к военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Опрос имеет 16 вопросов, через которые ГУРКС планирует выявить главные проблемы военнослужащих и приоритетные вопросы, требующие решения.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что благодаря приложению "Армия+" Минобороны доказало, что изменения в армии возможны.

"Необходима лишь платформа, где можно поделиться мнением. Сегодня запустился важный опрос, в котором призываю участвовать, поскольку он прямо будет влиять на реформы. Это прекрасная возможность подсветить проблему и начать системно ее исправлять", - отметила Черногоренко.

Известно, что опрос продлится три недели. Все ответы полностью анонимны.

Всего, по данным Минобороны, с начала работы "Армия+" в приложении провели 11 опросов, которые собрали более 200 000 ответов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые затронуты в приложении.

Самым популярным стал опрос о развитии программы поддержки военнослужащих Плюсы. Его прошли почти 45 000 военных.

Напомним, что "Армия+" - это мобильное приложение, созданное для поддержки военнослужащих Украины и улучшения управления военными процессами через цифровые технологии.

Ранее мы сообщали о том, что в приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части.

А уже через неделю после этого стало известно, что через "Армия+" подали более 300 рапортов на возвращение из СЗЧ.

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