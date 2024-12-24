В "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных: как воспользоваться

"Армия+" в Украине

Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.

Доступ к приложению имеют только действующие военные. Сначала такой функционал, как, например, электронные рапорты, стал доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта (из-за ряда правовых и технических вызовов).

В будущем приложение планируется масштабировать на все Силы обороны Украины.

Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. В то же время данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении э-рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (то есть "Армия+" их не накапливает).

В конце октября в приложении запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов (которые покрывают различные этапы службы).

15 ноября стало известно, что в приложении "Армия+" появилась новая функция, которая позволяет военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.

Недавно стало известно, что возможность сменить место службы через "Армия+" получили воины Нацгвардии Украины.

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