Воины Нацгвардии получили возможность сменить место службы через "Армия+": что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

"Армия+" для военных НГУ

Умеров подчеркнул, что все военнослужащие должны иметь доступ к современным инструментам, которые:

облегчают службу

помогают выполнять задачи максимально эффективно

Учитывая это в приложении "Армия+" появилась возможность подавать электронные рапорты на смену места службы для воинов Национальной гвардии Украины.

"Приложение "Армия+" уже зарекомендовало себя как важный цифровой инструмент для Вооруженных сил Украины. В частности, для переводов между подразделениями. Ведь уже более 3 600 военнослужащих ВСУ получили согласование своих рапортов по изменению места службы", - рассказал министр обороны.

Он добавил, что власти услышали "запрос от бойцов Национальной гвардии" и теперь масштабируют этот сервис для них.

Уточняется, что это стало возможным благодаря совместной работе:

Министерства обороны

Министерства внутренних дел

Генерального штаба

Ведь они обеспечили информационное взаимодействие между государственными электронными ресурсами.

Отныне военнослужащие НГУ могут пользоваться функциями "Армия+":

подавать электронные рапорты на смену места службы

проходить учебные курсы

участвовать в опросах

"Меньше времени на бумажную работу - больше времени для главной задачи: защиты Украины! Мы последовательно масштабируем цифровые решения на все Силы обороны Украины. Инновации и технологии - ключ к нашей эффективности и победе", - подытожил Умеров.

Публикация Умерова (скриншот: facebook.com/rustemumerov.ua)

В вечернем видеообращении к гражданам от 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что перевод для воинов НГУ - "новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+".

"Сейчас - на первом этапе - для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных сил Украины и Нацгвардии", - рассказал он.

По словам главы Украины, в ближайшее время в "Армия+" будут добавлены еще и подразделения пограничников.

"По состоянию на сегодня (15 декабря, - Ред.) есть уже 3 607 положительных решений по переводам для наших воинов Вооруженных сил Украины", - уточнил он.

Зеленский добавил, что команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, "чтобы был результат для наших Нацгвардейцев".

"Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", - подытожил президент.