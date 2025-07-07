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В "Армия+" появились 6 новых рапортов для военных

Фото: в "Армия+" появились 6 новых рапортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Армия+" появились шесть новых рапортов. Они касаются увольнения со службы после плена, заочного обучения, изменения персональных данных и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, отныне военные могут быстро подать рапорт об:

  • увольнения со службы после плена;
  • заочного обучения во время службы;
  • назначения на ВВО (временное исполнение обязанностей);
  • начала временного исполнения обязанностей;
  • продолжения службы для непригодных;
  • изменения персональных данных.

Все рапорты имеют четкую структуру и объяснения. Оформить и подать их можно за несколько минут.

"В приложении уже доступно 42 типа рапортов, которые подали более 600 тысяч раз. Мы слышим запрос военных - меньше бюрократии, больше услуг в удобном цифровом формате. Работаем дальше - ради развития армии и нашей победы", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

 

Подача рапортов в "Армия+"

Напомним, в работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года.

В январе этого года военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.

Недавно в "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов. Он позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

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