Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией, отметив, что в стране насчитывается около 2 миллионов уклонистов, а также сотни тысяч случаев самовольного оставления части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.
Украина столкнулась с серьезными трудностями в сфере призыва на фоне продолжающейся войны.
По данным, озвученным Федоровым, около 2 миллионов граждан уклоняются от мобилизации, а с 2022 года зафиксировано порядка 290 тысяч дел по фактам самовольного оставления службы.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке внимание администрации президента США Дональда Трампа частично сместилось с Украины.
При этом переговорный процесс зашел в тупик, а Россия активизировала наступательные действия.
Отмечается, что характер боевых действий изменился и перешел в затяжную фазу. Украина заявляет, что ее войска наносят противнику большие потери, чем Россия успевает восполнять. При этом военные на передовой сообщают об усталости и высокой нагрузке.
Как следует из публикации, многие граждане воспринимают службу как длительное участие без четких сроков ротации.
Один из собеседников издания отметил, что в начале войны добровольно пришел в военкомат, однако позже изменил отношение из-за увиденных проблем, включая случаи неравного подхода к мобилизации.
Народный депутат Александр Мережко заявил, что у страны достаточно человеческих ресурсов для продолжения войны на протяжении длительного времени, однако ключевым остается вопрос управления ими и создания мотивации.
Власти подчеркивают необходимость сохранения молодежи, а программы привлечения новых бойцов пока не дали ожидаемого эффекта.
Напоминаем, что Центр национального сопротивления сообщил о массовых нарушениях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где студентов дневной формы обучения лишают отсрочки от службы и направляют на военную подготовку.
Отметим, что в Вооруженных силах рассматривают варианты внедрения механизма демобилизации с учетом различных категорий военнослужащих, при этом Министерство обороны параллельно разрабатывает отдельные условия службы и выплат для штурмовых подразделений и пехоты.