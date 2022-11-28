Армия Турции практически завершила подготовку к наземной операции в Сирии

Турецкая армия практически завершила подготовку к наземному вторжению в северную Сирию. Операция может начаться в ближайшие дни, после решения Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что решение о проведении наземной операции в Сирии турецкое правительство может принять уже сегодня, 28 ноября.
"Турецким вооруженным силам требуется всего несколько дней, чтобы стать почти полностью готовыми", - сказал один из высокопоставленных чиновников, добавив, что союзные Турции сирийские повстанцы были готовы к такой операции всего через несколько дней после теракта в Стамбуле 13 ноября.
При этом, по словам чиновника, операция должна начаться в ближайшее время. Сейчас армия ожидает команды президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, 20 ноября министерство обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и Ирака и авиаударах по базам курдской вооруженной организации YPG.
Как известно, операция "Коготь-меч" последовала за взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.
Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.
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