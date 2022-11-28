Армія Туреччини практично завершила підготовку до наземної операції у Сирії

Турецька армія практично завершила підготовку до наземного вторгнення у північну Сирію. Операція може розпочатися найближчими днями після рішення Кабінету міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що рішення про проведення наземної операції у Сирії турецький уряд може ухвалити вже сьогодні, 28 листопада.
"Турецьким збройним силам потрібно лише кілька днів, щоб стати майже повністю готовими", - сказав один із високопосадовців, додавши, що союзні Туреччині сирійські повстанці були готові до такої операції лише через кілька днів після теракту в Стамбулі 13 листопада.
При цьому, за словами чиновника, операція має розпочатися найближчим часом. Наразі армія чекає на команди президента Реджепа Тайїпа Ердогана.
Нагадаємо, 20 листопада міністерство оборони Туреччини оголосило про проведення повітряної операції на півночі Сирії та Іраку та авіаударах по базах курдської збройної організації YPG.
Як відомо, операція "Коготь-меч" пішла за вибухом 13 листопада на багатолюдному проспекті Істікляль у Стамбулі, в результаті якої загинули 6 людей і 81 було поранено.
Анкара звинуватила у теракті курдських ополченців. При цьому жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі минулої неділі, а РПК та СДС (очолювані курдами Сирійські демократичні сили) заперечують свою причетність.
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