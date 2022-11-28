Армія Туреччини практично завершила підготовку до наземної операції у Сирії

Турецька армія практично завершила підготовку до наземного вторгнення у північну Сирію. Операція може розпочатися найближчими днями після рішення Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що рішення про проведення наземної операції у Сирії турецький уряд може ухвалити вже сьогодні, 28 листопада.

"Турецьким збройним силам потрібно лише кілька днів, щоб стати майже повністю готовими", - сказав один із високопосадовців, додавши, що союзні Туреччині сирійські повстанці були готові до такої операції лише через кілька днів після теракту в Стамбулі 13 листопада.

При цьому, за словами чиновника, операція має розпочатися найближчим часом. Наразі армія чекає на команди президента Реджепа Тайїпа Ердогана.