"Армия – это не только окопы". "Стальные рыцари" 32-й ОМБр о рекрутинге и дронах на фронте

В Белой Церкви Киевской области состоялся мотофестиваль в поддержку 32-й ОМБр и Сил беспилотных систем ВСУ. Волонтеры передали армии эндуро-мотоциклы, а военные провели мастер-классы и рассказали об особенностях рекрутинга в бригаду.

Байкеры-волонтеры. Почему военным на фронте нужны мотоциклы

В Белой Церкви Киевской области провели фестиваль "Дорога до перемоги". Мероприятие организовано в пользу 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ и Сил беспилотных систем.

Кроме выступлений музыкантов, на событии можно было попробовать свои силы в чемпионате по страйкболу и потренироваться делать сбросы с дронов. Эти мастер-классы проводили сами военные, которые специально для участия в событии приехали с фронта.

"Наша организация рождена войной 3 марта 2023 года. Наше хобби – мотоциклы, то и именно мотоциклы мы начали восстанавливать для ВСУ. Тогда еще это все как-то странно выглядело, некоторые говорили, что это вообще не нужно. Но мы возили мотоциклы в Часов Яр, в Константиновку, Новогродовку. Общались с бойцами боевых подразделений. Те говорили, что это очень нужно", – говорит РБК-Украина глава общественной оранизации "Объединенный байкерский фронт" Александр Стогниенко.

Тогда мотоциклы военные задействовали для выезда на позиции, для подвоза на позиции БК, воды и других важных вещей. В тот период было возможным, потому что противник еще не использовал так массово FPV-дроны.

"Теперь мотоциклы также нужны, но не в таком количестве, и сейчас они нужны для других целей. Их используют в тыловых подразделениях по хозяйственной части. А вот для выезда на позиции нужны так называемые Эндуро мотоциклы, рассчитанные на езду в условиях бездорожья (от англ. "endurance" – "выносливость"). Они могут быстро передвигаться, они тихие, маневренные. На нашем мотофестивале отдали 32 отдельной механизированной бригаде четыре таких мотоцикла", – отмечает волонтер.

Один из командиров батальонов, отвечая на вопрос Стогниенко о целесообразности использования мотоциклов, объяснил: когда в одном автомобиле перевозят 4-5 человек и в него попадает FPV-дрон – это одно. А когда движется мотоцикл с одним-двумя людьми, шанс попасть значительно меньше.

Поэтому волонтеры решили изменить подход и сосредоточиться на закупке эндуро-мотоциклов. Ищут спонсоров и рассматривают возможность приобретения техники в Европе, Китае и других странах.

Инициатива "Дорога до перемоги" направлена также на поддержку Вооруженных сил Украины. Этот мотофестиваль посвятили помощи 32 ОМБР и силам беспилотных систем, а предыдущий – помощи 228-му батальону логистики.

"Хотелось бы лучше его провести, но погода помешала такой возможности, шел дождь, – отмечает Александр, – Несмотря на погоду, люди съехались, задонатили. Мы заранее купили мотоциклы Enduro. Теперь ждем фидбэк от бригады, насколько они эффективны. Мы готовы делать учебные центры в Изюме, Харькове, Покровске. Там наши инструкторы готовы обучать езде на этих мотоциклах, потому что надо иметь определенные навыки. Наша программа минимум – обеспечение мотоциклами, а программа максимум – создание учебных центров".

За три года волонтеры восстановили и завезли на фронт 300 мотоциклов, десятки тонн гуманитарки, маскировочные сетки. В Печенегах действует волонтерский центр, который ежедневно принимает бойцов. Проехали около 100 тысяч километров по прифронтовым городам. В перспективе организаторы планируют провести мотофестиваль в сентябре, куда также уже пригласили представителей 32 ОМБр.

"Еще одна наша задача – поддержка наших байкеров на фронте. Это их очень трогает. На день освобождения города Изюм мы сделали мотопробег Изюм-Дружковка-Константиновка. Там тоже передали мотоциклы 32 бригаде и другим. Пожалуй, нет такого подразделения, в котором не было бы наших мотоциклов", –добавляет собеседник.

"Военные – это не только об оружии". Стальные рыцари 32 ОМБр о рекрутинге и важности донатов

"Мы – одна из вновь созданных бригад, нам всего два года. Прежде всего мы хотели заявить о себе – бригаде, которая защищает нашу страну на самых горячих направлениях. Через вражеские ИПСО распространяют тезис, мол, война – это нечто абстрактное и касается только ТЦК, которых все боятся. Мы же хотели показать другую сторону. Что военные – это не только об оружии, но и о человеческом, живом, интересном", – комментирует РБК-Украина лейтенант Иван Столярчук, начальник отделения коммуникаций 32 ОМБр (32-й отдельной механизированной Стальной бригады).

В бригаде есть, например, исторические реконструкторы. На мероприятии они представляли часть, которая формирует имидж формирования Сил Обороны.

"Наша айдентика частично происходит из идей о Стальных Рыцарях. Мы в свое время выбрали эмблему с мечами, которая символизирует преемственность наших милитарных традиций еще от скифов, Киевской Руси и до современности. Так совпало, что в Белой Церкви мы познакомились с клубом исторической реконструкции, один из участников которого также служит в нашей бригаде. Возникла идея быть представленными с этим элементом и на фестивале", – рассказывает военный.

Также военные хотели показать гражданским собственно то, как куется наша победа. Во время мероприятия каждый мог попробовать себя пилотом БПЛА, принять участие в чемпионате по страйкболу.

Дроны – это технологическая часть войны, и она очень важна.

"Ведь многие молодые люди думают, что армия - это только про окопы: мол, "если пойду в ВСУ, то меня сразу бросят в окоп". Но окопы – это не вся война. Львиную долю боевых задач сегодня выполняют операторы беспилотников и другие специалисты. В нашей части дроны – очень мощная составляющая. Когда ты пробуешь летать на дроне сам, знакомишься с оружием и имеешь возможность все это попробовать лично, то накапливаешь впечатления и начинаешь думать: "А это же круто, я это могу", – добавляет он.

По приглашению организаторов и военных на фестиваль приехали рыцари (фото: Дмитрий Никишин)

По словам Ивана Столярчука, если даже двое-трое людей после таких событий задумаются о службе, пусть даже и не в их бригаде, а в целом в Вооруженных Силах – это уже результат. Потому что все мы работаем на одно общее дело.

Военные говорят: без активной помощи общества, без привлечения каждого - от гражданских до волонтеров - мы не сможем справиться только собственными силами. Поэтому во время фестиваля также собирали донаты.

"Государственное обеспечение – это одно, но есть еще и насущные потребности "здесь и сейчас". Автомобиль в боевом подразделении – тот же пикап – иногда живет всего неделю. К сожалению, такая интенсивность боевых действий. То же самое – с РЭБами, зарядными станциями, дронами. Да и монитор для аэроразведки никогда не будет лишним. Часто это надо немедленно. Частные донаты – это то, что формирует нашу военную "финансовую подушку". И это дает возможность бригаде более гибко реагировать и чувствовать себя увереннее", – добавляет защитник.

"Светятся, как новогодняя елка". О FPV противника и службе пилотом

Военный из 32 ОМБр Евгений служит в армии около года. Еще когда был на "гражданке", как-то увидел видео о дронах – и заинтересовался. На фестивале Евгений показывал людям, что такое дроны, давай возможность их самостоятельно запустить и потренироваться делать сбросы – шарики с водой.

"Гражданская съемка и военная – очень отличаются. В мирной жизни дрон поднимается на 50 метров, чтобы сделать фото и видео. В боевых условиях идет речь о минимум 150 метрах. Еще ребята рассказывали, что дроны "сидят" на расстоянии 5-5,5 км – это максимум. Хотя сейчас все изменилось из-за новых средств поражения", – делится он.

Евгений учит участников фестиваля запускать дроны и тренироваться делать сбросы (фото: Дмитрий Никишин)

Не все знают, говорит военный, что дроны иногда участвуют в отражении штурмов. Пилоты дронов должны, кроме всех других навыков, хорошо ориентироваться на местности. Вплоть до таких деталей, чтобы знать и помнить, где какой куст растет.

"Бывало, пилоты даже заходили в тыл к противнику, чтобы забрать свои дроны. Когда-то до соседней с нами посадки, которая была под контролем противника, было всего 50 метров - и наши ребята заходили, забирали там свои дроны. Забирали, слава богу, успешно. Потому что возвращались живыми", – добавляет Евгений.

Отдельная специфика, которую надо знать – FPV-дроны противника.

"На самом деле это очень опасная штука. Я с ними сталкивался не раз, их эффективнее всего сбивать из дробовиков. FPV летит со скоростью до 140 км/ч – из автомата сбить почти нереально. Надо успеть среагировать. За 200-300 метров уже слышно звук, и видно, как летит. Ночью FPV-дроны светятся, иногда с огоньками, как новогодняя елка. Это тоже может их выдать, и тогда вы сможете его сбить", – говорит защитник.

Военные устроили для гостей мероприятия также чемпионат по страйкболу

Пилотам на фронте все время надо быть крайне осторожными.

"Чтобы атаковать, враг сначала проверяет точку – "посылает" FPV. Если FPV не достает – уже тогда работает миномет или арта. Если и это не помогает, вызывают авиацию или крупные системы типа "Каб". В таких случаях лучше не двигаться. Потому что даже если убежишь в соседний дом - дрон просто переключится на новую цель", – говорит специалист по дронам.

Бывает, что пилоты дронов выезжают на позицию на 2-3 недели. Иногда с собой берут гражданскую одежду. Это не гарантия, но тогда остается какая-то вероятность, что о них подумают – "гражданские". Кстати, россияне так же делают довольно часто.

"Они нередко маскируются под гражданских, заходят в тыл на 10-20 километров. Это уже из разряда отчаянных действий. Обычно заходят группами по 2-3 человека. Их цель – заминировать подъездные пути к нашим позициям, подложить взрывчатку под технику. Фактически это ДРГ. Но мы знаем эту тактику и предпринимаем действия, чтобы сделать такие попытки врага максимально безуспешными", – обращает он внимание.

Максимально действенная подготовка. Как присоединиться к 32 ОмБР

Желающие присоединиться к 32 ОмБР могут обратиться в рекрутинговый центр Сухопутных войск. Кроме того, есть прямой рекрутинг сразу в бригаду. Существенный плюс этого способа попадания на службу в том, что таким образом человек может выбрать себе желаемую должность, а также пройти базовую общую военную подготовку непосредственно в их подготовительном центре, а не там, куда вас направит ТЦК при общей мобилизации.

Военные говорят, что не тратят время на лишнюю теорию, а с первых дней готовят людей к тому, с чем они реально столкнутся на выполнении боевых задач.

"У нас нет такого, чтобы "лишь бы кто, лишь бы куда". Человек приезжает к нам и имеет возможность полноценно себя реализовать. Хочешь – работай с гранатометом, хочешь – водителем, хочешь – присоединяйся к аэроразведке. У нас принцип: если мы кого-то рекрутируем, то уже под свои стандарты. И дальше этот человек работает именно с нами. И получает именно такие навыки, которые нужны именно у нас", – отмечает Иван Столярчук.

Офицер Отделения гражданско-военного сотрудничества 32 ОМБр Наталья Воробьева с организаторами фестиваля "Дорога до перемоги" (фото: Дмитрий Никишин)

Базовая военная подготовка в 32 ОМБр начинается с первого же дня на полигоне, где созданы условия, максимально приближенные к обстановке во время боевых действий: дают автомат, человек изучает, как он устроен, из чего состоит и тому подобное. И все это происходит под постоянный гул дронов над головой. В любой момент могут что-то "сбросить".

"Наши инструкторы, которые управляют дронами, – для них это не какие-то игрушки. Они внимательно наблюдают. Увидели, что несколько пацанов сели группой посреди открытого поля и начали болтать – держите бутылку с водой с неба. Нужно чтобы вырабатывался навык: если вас больше трех в одном месте – ждите атаку. Это очень важно: учишься думать, действовать, избегать лишнего риска. Недавно приезжали французские журналисты. Были приятно удивлены, как тщательно мы адаптировали учебные программы к реалиям войны", – описывает особенности обучения лейтенант.

Лучший путь присоединиться к 32 ОМБр просто и быстро – обращаться сразу в рекрутинговый центр бригады. На сайте бригады можно оставить заявку, после чего с вами свяжется рекрутинговая группа. Также есть прямой телефон рекрутера: +380 (63) 768-83-31.

Помочь 32 ОМБр донатами можно по реквизитам:

счет – UA97820172031327271001301002231

код ЕГРПОУ – 26637261

получатель – военная часть А4784.