МИД опроверг слухи о захвате украинских заложников в Судане
Сегодня, 15 апреля, в сети появилось сообщение о якобы захвате украинских заложников в Судане, однако эта информация не подтвердилась.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Информация о захвате украинских заложников не подтверждается", - сообщил Николенко.
По его словам, при обострении ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа, однако эту группу людей удалось вывезти.
"Сейчас они находятся в безопасном месте. Ими заботится украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле", - добавил спикер МИД.
Напомним, сегодня в столице Судана и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.
Все подробности о том, что сегодня происходит в Судане и при чем здесь ЧВК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.
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