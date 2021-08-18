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Армія США знову стріляла в аеропорту Кабула, щоб стримати натовп

Автор: РБК-Україна

Американські військові знову відкривали вогонь у аеропорту Кабула (Афганістан), щоб стримати натовп. В результаті попереджувальної стрільби жертв і постраждалих не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, в ніч на 18 серпня американські військові відкривали попереджувальний вогонь. За його твердженням, пострілів безпосередньо в людей не було.

Він також зазначив, що в аеропорту зараз знаходяться вже 4 500 американських військових, і найближчої доби повинні прибути ще кілька сотень.

Нагадаємо, сьогодні бойовики "Талібану" почали відганяти людей від периметра аеропорту, відкриваючи попереджувальний вогонь.

До цього повідомлялося, що в аеропорту Кабула відкрили вогонь по військових США, і нападників застрелили.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабул