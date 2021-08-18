Армія США знову стріляла в аеропорту Кабула, щоб стримати натовп

Американські військові знову відкривали вогонь у аеропорту Кабула (Афганістан) , щоб стримати натовп. В результаті попереджувальної стрільби жертв і постраждалих не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, в ніч на 18 серпня американські військові відкривали попереджувальний вогонь. За його твердженням, пострілів безпосередньо в людей не було.

Він також зазначив, що в аеропорту зараз знаходяться вже 4 500 американських військових, і найближчої доби повинні прибути ще кілька сотень.