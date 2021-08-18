Армия США снова стреляла в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу

Американские военные снова открывали огонь в аэропорту Кабула (Афганистан), чтобы сдержать толпу. В результате предупредительной стрельбы жертв и пострадавших не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в ночь на 18 августа американские военные открывали предупредительный огонь. По его утверждению, выстрелов непосредственно в людей не было.
Он также отметил, что в аэропорту в настоящий момент находятся уже 4 500 американских военных, и в ближайшие сутки должны прибыть еще несколько сотен.
Напомним, сегодня боевики "Талибана" начали отгонять людей от периметра аэропорта, открывая предупредительный огонь.
До этого сообщалось, что в аэропорту Кабула открыли огонь по военным США, и нападавших застрелили.