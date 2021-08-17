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В аеропорту Кабула загинули щонайменше 40 людей

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Кабул, Вівторок 17 серпня 2021 21:46
В аеропорту Кабула загинули щонайменше 40 людей Фото: в аеропорту Кабула загинули щонайменше 40 людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В аеропорту Кабула загинули щонайменше 40 людей. Вони були вбиті в результаті стрілянини на території повітряної гавані і в тисняві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLOnews.

Велика кількість жінок намагаються втекти з Афганістану, кажучи, що відчайдушна ситуація в країні змушує їх виїхати.

Як зазначає телеканал, громадяни, незважаючи на заклики талібів залишатися вдома і смерті людей, що впали з шасі літаків, все одно приходять до аеропорту, сподіваючись вилетіти з країни.

Нагадаємо, в столиці Афганістану Кабулі після евакуації представників міжнародного співтовариства залишилося тільки три посольства-Росії, Китаю і Пакистану.

Зазначимо, що 15 серпня бойовики "Талібану" оточили Кабул, після чого афганський уряд заявив про мирну передачу влади талібам. В той же день президент Афганістану Гані склав повноваження і втік з країни.

Більше про ситуацію в Афганістані - в матеріалі "Перемога над заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі".

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