Армия, спасатели, президент: кому больше всего доверяют украинцы во время войны

Украина, Пятница 03 октября 2025 17:07
Армия, спасатели, президент: кому больше всего доверяют украинцы во время войны Фото: больше всего украинцы доверяют ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Армия, спасатели и волонтеры возглавили рейтинг доверия украинцев во время войны. Доверие к политикам и власти в целом низкое, кроме президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

Большинство украинцев продолжают больше всего доверять Вооруженным силам Украины. Положительно оценили армию 92,6% респондентов, а баланс доверия составил 87 пунктов.

Также высоким уровнем доверия пользуются спасатели ГСЧС (86,3%) и волонтерские организации (81,5%). В первую пятерку вошли добровольческие отряды (78,3%) и Национальная гвардия (76,6%).

Доверие к спецслужбам и пограничникам

Более половины граждан доверяют Главному управлению разведки МО (73,3%) и Государственной пограничной службе (75,2%). В то же время уровень доверия к СБУ составил 66,4%, а к Министерству обороны - 66,6%.

Существенно меньше украинцы доверяют институтам, которые непосредственно отвечают за политику. Например, президенту доверяют 52,4%, тогда как не доверяют 40,4%.

Церковь, местная власть и медиа

Церковь сохраняет относительно высокий баланс доверия - 35,4%. Общественным организациям доверяют 53,9%, тогда как местным советам - только 42,3%.

СМИ Украины имеют почти равные показатели доверия и недоверия (44,1% против 48,5%).

Самые низкие оценки

Худший баланс доверия получили политические институты. Верховной Раде доверяют лишь 17,2% граждан, а не доверяют - 76,7%.

Еще более низкие оценки имеют государственный аппарат (12,6% доверия) и политические партии (11,5%). Правительство также в отрицательном балансе - 22,5% доверия против 70,2% недоверия.
Армия, спасатели, президент: кому больше всего доверяют украинцы во время войны

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 сентября 2025 года. Опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, по данным КМИС, в сентябре 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 34% - не доверяют

Данные других социологических центров свидетельствуют, что самое высокое доверие украинцев к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который опережает президента.

