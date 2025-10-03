ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Армія, рятувальники, президент: кому найбільше довіряють українці під час війни

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 17:07
UA EN RU
Армія, рятувальники, президент: кому найбільше довіряють українці під час війни Фото: найбільше українці довіряють ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Армія, рятувальники та волонтери очолили рейтинг довіри українців під час війни. Довіра до політиків та влади в цілому низька, окрім президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру Разумкова.

Більшість українців продовжують найбільше довіряти Збройним силам України. Позитивно оцінили армію 92,6% респондентів, а баланс довіри склав 87 пунктів.

Також високим рівнем довіри користуються рятувальники ДСНС (86,3%) та волонтерські організації (81,5%). До першої п’ятірки увійшли добровольчі загони (78,3%) і Національна гвардія (76,6%).

Довіра до спецслужб і прикордонників

Більше половини громадян довіряють Головному управлінню розвідки МО (73,3%) та Державній прикордонній службі (75,2%). Водночас рівень довіри до СБУ склав 66,4%, а до Міністерства оборони - 66,6%.

Суттєво менше українці довіряють інституціям, які безпосередньо відповідають за політику. Наприклад, президенту довіряють 52,4%, тоді як не довіряють 40,4%.

Церква, місцева влада та медіа

Церква зберігає відносно високий баланс довіри - 35,4%. Громадським організаціям довіряють 53,9%, тоді як місцевим радам - лише 42,3%.

ЗМІ України мають майже рівні показники довіри та недовіри (44,1% проти 48,5%).

Найнижчі оцінки

Найгірший баланс довіри отримали політичні інститути. Верховній Раді довіряють лише 17,2% громадян, а не довіряють - 76,7%.

Ще нижчі оцінки мають державний апарат (12,6% довіри) та політичні партії (11,5%). Уряд також у негативному балансі - 22,5% довіри проти 70,2% недовіри.
Армія, рятувальники, президент: кому найбільше довіряють українці під час війни

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, за даними КМІС, у вересні 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 34% - не довіряють

Дані інших соціологічних центрів свідчать, що найвища довіра українців до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який випереджає президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Володимир Зеленський
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим