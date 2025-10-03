Армія, рятувальники, президент: кому найбільше довіряють українці під час війни

Армія, рятувальники та волонтери очолили рейтинг довіри українців під час війни. Довіра до політиків та влади в цілому низька, окрім президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру Разумкова .

Більшість українців продовжують найбільше довіряти Збройним силам України. Позитивно оцінили армію 92,6% респондентів, а баланс довіри склав 87 пунктів.

Також високим рівнем довіри користуються рятувальники ДСНС (86,3%) та волонтерські організації (81,5%). До першої п’ятірки увійшли добровольчі загони (78,3%) і Національна гвардія (76,6%).

Довіра до спецслужб і прикордонників

Більше половини громадян довіряють Головному управлінню розвідки МО (73,3%) та Державній прикордонній службі (75,2%). Водночас рівень довіри до СБУ склав 66,4%, а до Міністерства оборони - 66,6%.

Суттєво менше українці довіряють інституціям, які безпосередньо відповідають за політику. Наприклад, президенту довіряють 52,4%, тоді як не довіряють 40,4%.

Церква, місцева влада та медіа

Церква зберігає відносно високий баланс довіри - 35,4%. Громадським організаціям довіряють 53,9%, тоді як місцевим радам - лише 42,3%.

ЗМІ України мають майже рівні показники довіри та недовіри (44,1% проти 48,5%).

Найнижчі оцінки

Найгірший баланс довіри отримали політичні інститути. Верховній Раді довіряють лише 17,2% громадян, а не довіряють - 76,7%.

Ще нижчі оцінки мають державний апарат (12,6% довіри) та політичні партії (11,5%). Уряд також у негативному балансі - 22,5% довіри проти 70,2% недовіри.



Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.