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Обстрел Запорожья. Полиция уточнила последствия российской атаки

Суббота 19 октября 2024 22:52
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Обстрел Запорожья. Полиция уточнила последствия российской атаки Фото: воронка от прилета в Запорожье (t.me/UA_National_Police/29768)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 19 октября, российские кафиры ударили по Запорожью авиабомбами. В результате атаки ранены 10 местных жителей, в городе зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Сегодня вечером российские войска нанесли три авиационных удара (предварительно, ФАБами) по территории областного центра. Среди раненых - двое детей 9 и 13 лет", - говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что по состоянию на 22:20 количество раненых выросло до 10 человек.

Согласно информации Нацполиции, мишенью врага стали три района областного центра. В частности, боеприпасы россиян попали вблизи частного домовладения и на открытых участках местности.

В результате авиаударов взрывной волной и обломками частичного разрушен жилой дом, повреждены близлежащие магазины, автомойка, складское помещение торгового центра и транспортные средства.

"На местах вражеских попаданий работают полицейские, сотрудники ГСЧС и профильные службы города", - добавили в Нацполиции.

Напомним, что в 18:04 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в городе. Перед этим, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Запорожья был совершен пуск бомбы. Позже Федоров уточнил, что было зафиксировано два прилета.

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Российская Федерация Запорожье Война в Украине
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