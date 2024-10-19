Россияне сосредоточили штурмы на трех направлениях фронта, - Генштаб

С начала суток 19 октября на фронте зафиксированы 138 боевых столкновений. Наибольшее количество штурмов произошло на Кураховском, Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сутки российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных (тремя ракетами) и 57 авиационных (97 управляемых авиабомб) ударов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 607 дронов-камикадзе и более 3000 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Старицы и Волчанска. По имеющейся информации, потери врага на данном направлении составили 74 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две единицы автомобильной техники и 25 БПЛА. Также нашими воинами повреждены два автомобиля оккупантов.

На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники отбили все атаки врага. Также захватчики нанесли авиационный удар по Купянску.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев неподалеку Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, но одно боестолкновение продолжается до сих пор. Под ударами вражеской авиации оказались Новоегоровка и Терны.

На Северском направлении враг активных действий не проводил, однако наносил удары управляемыми авиабомбами по Северску и Резниковке, а также обстреливал позиции наших войск.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Андреевки, Предтечино и Ступочек, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали силы обороны у Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино, два боестолкновения продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, были нанесены удары по районам Торецка и Катериновки.

На Покровском направлении с начала суток россияне 24 раза пытались прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луча и Селидово. Семь атак до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении были обезврежены 214 оккупантов, 97 из них - безвозвратно. Также уничтожены автомобиль, четыре мотоцикла и противотанковый ракетный комплекс врага.

На Кураховском направлении в течение дня была самая горячая ситуация. Враг, при поддержке авиации, 50 раз атаковал наши позиции вблизи Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Мксимильяновки, Антоновки и Катериновки. По уточненной информации, до сих пор продолжается 17 боестолкновений.

На Времовском направлении захватчики осуществили четыре наступательных действия неподалеку Новоукраинки и Богоявленки, все атаки отбиты украинскими воинами.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться возле Малой Токмачки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма. Оккупант нанес авиационный удар по Запорожью, пострадали гражданские жители областного центра.

На Приднепровском направлении россияне шесть раз потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.