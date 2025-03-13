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В результате обстрела Херсона погибла женщина, в городе проблемы с газоснабжением

Херсон, Четверг 13 марта 2025 06:15
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В результате обстрела Херсона погибла женщина, в городе проблемы с газоснабжением Иллюстративное фото: россияне масштабно обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью россияне массированно обстреляли Херсон. В результате атаки в одном из районов наблюдается падение давления в сети газоснабжения и погибла местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации (МВА) Романа Мрочко.

Он отметил, что российские террористы убили еще одного гражданского человека в Херсоне.

"В результате артобстрела 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Соболезнования родным и близким погибшей", - написал Мрочко.

Кроме того, начальник МВА сообщил о снижении давления в газовой системе Днепровского района города.

"В четверг, 13 марта, с 06:00 в районе ХБК (Херсонского хлопчатобумажного комбината. - ред.) от ул. Университетская/Черноморская (вниз) до улицы Залаэгерсег - временно будет снижено давление в системе газоснабжения", - отметил Мрочко.

В администрации попросили местных жителей придерживаться следующих мер безопасности:

  • Не отапливать помещения газовыми плитами;
  • Не оставлять включенные газовые приборы без присмотра;

"Следите за обновлениями информации о стабилизации работы системы", - добавил Мрочко.

Обновлено 06:41

Начальник Херсонской МВА также сообщил, что в Днепровском районе оккупанты атаковали с дрона 60-летнего местного жителя.

"У мужчины, который на момент атаки находился в автомобиле, осколочные ранения спины и нижних конечностей. Сейчас он под наблюдением медиков", - отметил Мрочко.

Российские атаки на Херсон

В ночь на 13 марта российские захватчики массированно обстреляли Херсон. Атака началась после полуночи.

Ранее председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отметил, что в последнее время военные агрессора начали чаще обстреливать город. В частности, оккупанты часто атакуют FPV-дронами автомобили с людьми.

В начале марта террористы сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе Дарьевка возле областного центра.

По мнению Прокудина, для прекращения российского дронового террора, необходимо отодвинуть линию фронта от Херсона минимум на 20 километров.

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