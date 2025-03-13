В результате обстрела Херсона погибла женщина, в городе проблемы с газоснабжением

Ночью россияне массированно обстреляли Херсон. В результате атаки в одном из районов наблюдается падение давления в сети газоснабжения и погибла местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации (МВА) Романа Мрочко.

Он отметил, что российские террористы убили еще одного гражданского человека в Херсоне.

"В результате артобстрела 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Соболезнования родным и близким погибшей", - написал Мрочко.

Кроме того, начальник МВА сообщил о снижении давления в газовой системе Днепровского района города.

"В четверг, 13 марта, с 06:00 в районе ХБК (Херсонского хлопчатобумажного комбината. - ред.) от ул. Университетская/Черноморская (вниз) до улицы Залаэгерсег - временно будет снижено давление в системе газоснабжения", - отметил Мрочко.

В администрации попросили местных жителей придерживаться следующих мер безопасности:

Не отапливать помещения газовыми плитами;

Не оставлять включенные газовые приборы без присмотра;

"Следите за обновлениями информации о стабилизации работы системы", - добавил Мрочко.

Обновлено 06:41

Начальник Херсонской МВА также сообщил, что в Днепровском районе оккупанты атаковали с дрона 60-летнего местного жителя.

"У мужчины, который на момент атаки находился в автомобиле, осколочные ранения спины и нижних конечностей. Сейчас он под наблюдением медиков", - отметил Мрочко.