На фронте за сутки более 110 боев: Генштаб назвал самое горячее направление

По состоянию на 22:00, 30 июня, на фронте в течение суток произошло 111 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За день оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1256 дронов-камикадзе и осуществили 3754 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 101 оккупанта, 67 из них - безвозвратно. Также уничтожено девять автомобилей, четыре мотоцикла, четырнадцать беспилотных летательных аппаратов и три спутниковых терминала. Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл оккупантов", - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в целом сбросил пять управляемых авиационных бомб и осуществил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия на позиции наших защитников в районах Голубовки и Песчаного. Украинские защитники остановили одну вражескую атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Торское, Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки. К этому времени незавершенными остаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеских атаки в сторону Григорьевки и Звановки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы. Одно из них продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки. Силы обороны успешно отбили все штурмы противника.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь. Наши защитники успешно остановили шестнадцать атак, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.