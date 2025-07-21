Армия РФ второй раз за ночь подняла в воздух МиГ-31: зафиксирован пуск "Кинжала"
Российские военные второй раз за ночь подняли в воздух истребитель МиГ-31, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
Ракетная опасность объявлена на всей территории Украины.
В 02:55 мониторинговые паблики сообщили о пуске ракет "Кинжал".
Впоследствии военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине в направлении Житомирской области.
Далее ракета направилась мимо Житомирской области - в Ровенскую область.
В 03:02 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Ровенской области.
"Ровно/Дубно - укрытие!", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Также сообщалось о движении "Кинжала" в направлении западных областей Украины.
Напомним, российский агрессор массированно атакует Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.
В частности, враг атаковал ударными дронами Харьков. В городе прогремели более десятка взрывов и вспыхнули пожары.
Кроме того, "Шахеды" массированно атакуют Киев. В столице зафиксированы первые повреждения в результате прилетов и падения обломков.
Около 02:30 были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр".
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