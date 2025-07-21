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Армия РФ второй раз за ночь подняла в воздух МиГ-31: зафиксирован пуск "Кинжала"

Понедельник 21 июля 2025 03:00
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Армия РФ второй раз за ночь подняла в воздух МиГ-31: зафиксирован пуск "Кинжала" Фото: россияне снова атакуют Украину ракетами "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные второй раз за ночь подняли в воздух истребитель МиГ-31, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Ракетная опасность объявлена на всей территории Украины.

В 02:55 мониторинговые паблики сообщили о пуске ракет "Кинжал".

Впоследствии военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине в направлении Житомирской области.

Далее ракета направилась мимо Житомирской области - в Ровенскую область.

В 03:02 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Ровенской области.

"Ровно/Дубно - укрытие!", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Также сообщалось о движении "Кинжала" в направлении западных областей Украины.

Напомним, российский агрессор массированно атакует Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В частности, враг атаковал ударными дронами Харьков. В городе прогремели более десятка взрывов и вспыхнули пожары.

Кроме того, "Шахеды" массированно атакуют Киев. В столице зафиксированы первые повреждения в результате прилетов и падения обломков.

Около 02:30 были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр".

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