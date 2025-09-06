RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Армия РФ ударила по блокпосту на Херсонщине: пострадали трое полицейских

Фото: РФ ударила по блокпосту на Херсонщине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атаковали блокпост в Херсонской области в пятницу, 5 сентября. В результате удара пострадали полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

Оккупанты ударили ударным дроном по блокпосту в Белозерской громаде. Как отметили правоохранители, в результате атаки пострадали трое полицейских в возрасте 21, 26 и 28 лет. У пострадавших правоохранителей контузии.

По данным Херсонской ОВА, утром 6 сентября оккупанты снова атаковали Белозерку. В результате обстрела у 41-летней местной жительницы минно-взрывную травму.

Еще одна 51-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс.

 

Напомним, в августе во время выполнения служебных обязанностей в Святогорске Донецкой области погибли двое полицейских.

Кроме того, в Донецкой области в результате вражеского авиаудара погибли трое бойцов батальона полиции особого назначения.

Также полицейские попали под удар под Херсоном 9 августа. Правоохранители прибыли на место обстрела автобуса и в момент повторной атаки пытались достать из салона тела погибших. В результате трое сотрудников полиции получили контузии.

Херсонская областьВойна в УкраинеАтака дроновПолицейские