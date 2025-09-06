Армия РФ ударила по блокпосту на Херсонщине: пострадали трое полицейских

Оккупанты ударили ударным дроном по блокпосту в Белозерской громаде. Как отметили правоохранители, в результате атаки пострадали трое полицейских в возрасте 21, 26 и 28 лет. У пострадавших правоохранителей контузии.

По данным Херсонской ОВА, утром 6 сентября оккупанты снова атаковали Белозерку. В результате обстрела у 41-летней местной жительницы минно-взрывную травму.

Еще одна 51-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс.