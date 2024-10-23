Армия РФ строит новый склад боеприпасов возле Новороссийска, - АТЕШ

Российские военные начали строительство закрытых складов с боеприпасами в районе Новороссийска. Таким образом враг пытается обезопасить арсеналы от воздушных атак ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Процесс масштабных строительных работ был обнаружен во время разведки базы учебного центра 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ вблизи Новороссийска.
По информации агента движения, враг строит закрытые склады для боеприпасов. Теоретически они должны помочь рассредоточить имеющиеся запасы боекомплекта и уберечь их от ударов украинских беспилотников и ракет.
По свидетельствам партизан, объект охраняется десантниками и представителями расположенной неподалеку частной военной компании. В окрестностях стройплощадки установлены системы ПВО С-400 и С-300.
Координаты объекта: 44.816164023302, 37.58887800894.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
На днях партизаны "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге во временно оккупированной Новоалексеевке.
Кроме того, агенты движения обнаружили, что российские военные начали тренировки на гаубицах производства Северной Кореи. Причиной является нехватка у врага артиллерийского вооружения. Также не исключена подготовка к направлению на войну против Украины военных КНДР.
К тому же, украинские партизаны разведали автопарк и гауптвахту российского гарнизона в Севастополе.
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