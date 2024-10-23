Армия РФ строит новый склад боеприпасов возле Новороссийска, - АТЕШ

Процесс масштабных строительных работ был обнаружен во время разведки базы учебного центра 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ вблизи Новороссийска.

По информации агента движения, враг строит закрытые склады для боеприпасов. Теоретически они должны помочь рассредоточить имеющиеся запасы боекомплекта и уберечь их от ударов украинских беспилотников и ракет.

По свидетельствам партизан, объект охраняется десантниками и представителями расположенной неподалеку частной военной компании. В окрестностях стройплощадки установлены системы ПВО С-400 и С-300.

Координаты объекта: 44.816164023302, 37.58887800894.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)