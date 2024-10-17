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Россияне начали тренироваться на северокорейских гаубицах, - партизаны

Россия, Четверг 17 октября 2024 15:40
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Россияне начали тренироваться на северокорейских гаубицах, - партизаны Фото: россияне начали тренироваться на гаубицах КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска начали тренироваться на самоходных артиллерийских установках из Северной Кореи. Это свидетельствует о нехватке артиллерии у оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

По словам агента "Атеш" из вооруженных сил РФ, в Саратове на базе недавно восстановленного высшего артиллерийского командного училища началась подготовка артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках.

"Это демонстрирует, что Россия не может самостоятельно производить и ремонтировать в нужных количествах собственное тяжёлое вооружение, а также возросшую роль КНДР в войне России против Украины", - говорится в сообщении.

Помощь КНДР для России

Северная Корея - одна из немногих стран, оказывающих помощь российской армии. КНДР предоставила России боеприпасы и ракеты, а теперь готовится отправить войска.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, КНДР уже готовит военный контингент для войны. Речь идет не только о пехоте, но и других специалистах.

Зеленский заявил, что Россия и КНДР намерены подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, а северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.

По информации источников РБК-Украина, в России планируют сформировать "особый бурятский батальон" из северокорейских солдат.

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