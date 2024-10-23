Армія РФ споруджує новий склад боєприпасів біля Новоросійська, - АТЕШ

Процес масштабних будівельних робіт було виявлено під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ біля Новоросійська.

За інформацією агента руху, ворог будує закриті склади для боєприпасів. Теоретично вони мають допомогти розосередити наявні запаси боєкомплекту та вберегти їх від ударів українських безпілотників та ракет.

За свідченнями партизанів, об'єкт охороняється десантниками і представниками приватної військової компанії, що розташовані неподалік. На околицях будмайданчику встановлено системи ППО С-400 і С-300.

Координати об'єкту: 44.816164023302, 37.58887800894.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)