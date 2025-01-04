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Армия РФ разрабатывает новую систему для координации боевых действий "Глаз/Гроза", - ISW

Фото: российские военные развивают применение новой тактической системы (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство обороны России продолжает поддержку собственного программного комплекса координации разведывательных и ударных подразделений "Глаз/Гроза". Зато российские солдаты все еще используют на фронте другие спецсистемы связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на сюжет подконтрольного Минобороны РФ телеканала "Звезда", в котором продемонстрировано, как российские солдаты в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге обучаются работе с программным обеспечением для координации боевых действий "Глаз/Гроза". Система обеспечивает организованное командование и управление для российских подразделений на передовой.

Зато в ISW констатируют, что российские войска в дальнейшем в значительной степени полагаются на специальные системы связи для координации боевых действий в Украине через приложения для обмена сообщениями в социальных сетях.

"Бывший российский инструктор подразделения "Шторм-Z" и военный блогер ранее утверждал, что Минобороны России не ввело свою официальную программу "Глаз/Гроза" в достаточно широком масштабе, чтобы российские военные могли пользоваться ею непосредственно на фронте", - говорится в сообщении.

 

Технологическая война между Украиной и РФ

В Москве суд обязал сервис "Яндекс" скрыть доступ к картам и фото одного из российских нефтеперерабатывающих заводов. Ранее предприятие четыре раза атаковали ударными дронами.

В ГУР Минобороны заявили, что россияне не имеют эффективного противодействия украинским морским дронам.

На днях ударные дроны Magura V5, оснащенные ракетами, сбили два российских вертолета Ми-8 у мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

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