В России впервые обязали "Яндекс" скрыть доступ к картам НПЗ
Суд в России впервые обязал "Яндекс" скрыть доступ к картам и фотографиям нефтеперерабатывающего завода. Ранее НПЗ был атакован дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Российские СМИ сообщили, что суд в Москве по иску органов прокуратуры впервые обязал "Яндекс" скрыть доступ к картам и фото одного из российских НПЗ. По данным издания "Медиазона", речь идет о заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в "Роснефть". Сообщается, что предприятие только в 2024 году четыре раза было атаковано дронами.
РосСМИ пишут, что предприятие "работает в бесперебойном режиме, обеспечивая потребности российской армии и флота" во время войны против Украины.
Суд обязал "Яндекс" в течение месяца "сделать невозможным информационный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающей компании путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, других элементов завода)" со своих карт.
Как отмечают в ЦПД, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись десяткам дроновых атак, в результате которых производство топлива в России упало более чем на 10%. Также России пришлось прекратить экспорт бензина.
Также дроновые атаки стали одной из причин рекордного за последние 13 лет повышения цен на бензин в России.
Атаки на российские НПЗ
С начала полномасштабной войны украинские спецслужбы провели десятки операций, атакуя дронами нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России и на временно оккупированных территориях Украины.
Так, в конце декабря 2024 года Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по большому НПЗ под Ростовом. В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар.
Как отметили источники РБК-Украина, сначала дроны СБУ перегрузили российскую ПВО, которая защищала завод. Этим они создали "окно возможностей" для работы украинских реактивных ракет.
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