У россиян нет эффективного противодействия украинским морским дронам, - ГУР

У российских оккупантов нет средств для эффективного противодействия украинским морским дронам. Речь идет лишь о средствах защиты от атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Украины Евгения Ерина в эфире телемарафона.

Он отметил, что противник учится и готовится, поэтому недооценивать врага нельзя. Но средства противодействия оккупантов - это, как правило, средства защиты.

"Они в первую очередь защищаются от уже тех атак, которые осуществляются непосредственно морскими дронами. Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для поражения наших морских дронов у них пока нет", - сказал представитель ГУР.