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Армия РФ существенно укрепила защиту российско-украинской границы, - ISW

Фото: россияне усилили контроль над границей с Украиной (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские войска с 2022 года усилили защиту международной границы России с Украиной. Командование армии РФ больше не привлекает для охраны границы призывников и потенциальных дезертиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на информацию одного из российских военных блогеров, который утверждал, что войска развернули "серьезные" силы для защиты границы и сформировали отдельную группировку для ее охраны.

В Институте изучения войны отметили, что не имеют возможности самостоятельно подтвердить эту информацию.

Добровольцев стало больше

Кроме того, другой связанный с Кремлем блогер отметил, что после взятия ВСУ под контроль ряда населенных пунктов в Курской области, в России стремительно увеличился набор добровольцев.

По его словам, сейчас в районе Суджи воюют много осужденных, в том числе бывшие бойцы "группы Вагнера". Российские заключенные воюют на фронте в рамках российского проекта "К", но блогер не уточнил подробностей этого проекта.

В то же время, пишет ISW, другой связанный с Воздушно-десантными войсками России блогер 30 декабря заявил, что российские войска переформировали 214-й отдельный специальный батальон OPFOR в отдельный десантно-штурмовой батальон.

По его словам, батальон OPFOR воюет в Украине с 2022 года и прошел несколько переформирований, в том числе после боев на Бахмутском направлении в 2023 году. В течение 2024 года батальон выполнял преимущественно информационную роль и снимал фильмы о своих боевых действиях.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла на войне против Украины более 787 тысяч военных.

За минувшие сутки Силы обороны отбили в Курской области 17 вражеских атак.

Тем временем российские захватчики готовятся штурмовать Днепр в Херсонской области с огромными потерями личного состава.

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