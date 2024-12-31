Армія РФ суттєво посилила захист російсько-українського кордону, - ISW

У звіті посилаються на інформацію одного з російських військових блогерів, який стверджував, що війська розгорнули "серйозні" сили для захисту кордону і сформували окреме угруповання для його охорони.

В Інституті вивчення війни зазначили, що не мають змоги самостійно підтвердити цю інформацію.

Добровольців побільшало

Крім того, інший пов'язаний із Кремлем блогер зазначив, що після взяття ЗСУ під контроль низки населених пунктів у Курській області, в Росії стрімко збільшився набір добровольців.

За його словами, наразі у районі Суджі воюють багато засуджених, зокрема колишні бійці "групи Вагнера". Російські ув'язнені воюють на фронті у рамках російського проекту "К", однак блогер не уточнив подробиць цього проекту.

Водночас, пише ISW, інший пов'язаний із Повітряно-десантними військами Росії блогер 30 грудня заявив, що російські війська переформували 214-й окремий спеціальний батальйон OPFOR на окремий десантно-штурмовий батальйон.

За його словами, батальйон OPFOR воює в Україні з 2022 року і пройшов кілька переформувань, зокрема після боїв на Бахмутському напрямку в 2023 році. Впродовж 2024 року батальйон виконував переважно інформаційну роль та знімав фільми про свої бойові дії.