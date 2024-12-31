Армія РФ суттєво посилила захист російсько-українського кордону, - ISW

Російські війська з 2022 року посилили захист міжнародного кордону Росії з Україною. Командування армії РФ більше не залучає для охорони кордону призовників і потенційних дезертирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті посилаються на інформацію одного з російських військових блогерів, який стверджував, що війська розгорнули "серйозні" сили для захисту кордону і сформували окреме угруповання для його охорони.
В Інституті вивчення війни зазначили, що не мають змоги самостійно підтвердити цю інформацію.
Крім того, інший пов'язаний із Кремлем блогер зазначив, що після взяття ЗСУ під контроль низки населених пунктів у Курській області, в Росії стрімко збільшився набір добровольців.
За його словами, наразі у районі Суджі воюють багато засуджених, зокрема колишні бійці "групи Вагнера". Російські ув'язнені воюють на фронті у рамках російського проекту "К", однак блогер не уточнив подробиць цього проекту.
Водночас, пише ISW, інший пов'язаний із Повітряно-десантними військами Росії блогер 30 грудня заявив, що російські війська переформували 214-й окремий спеціальний батальйон OPFOR на окремий десантно-штурмовий батальйон.
За його словами, батальйон OPFOR воює в Україні з 2022 року і пройшов кілька переформувань, зокрема після боїв на Бахмутському напрямку в 2023 році. Впродовж 2024 року батальйон виконував переважно інформаційну роль та знімав фільми про свої бойові дії.
За останніми даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила на війні проти України понад 787 тисяч військових.
За минулу добу Сили оборони відбили в Курській області 17 ворожих атак.
Тим часом російські загарбники готуються штурмувати Дніпро в Херсонській області з величезними втратами особового складу.
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