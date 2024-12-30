Оккупанты давят на четырех направлениях. Генштаб рассказал, что происходит на фронте

На фронте по состоянию на вечер 30 декабря произошло 153 боевых столкновения. Самая горячая ситуация сегодня на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как рассказали в Генштабе, сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар (задействовал одну ракету), использовал для поражения 674 дроны-камикадзе. Также совершил более 3200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска и Липцы.

Сегодня на данном направлении украинские воины обезвредили 43 оккупанта, уничтожили танк, артиллерийскую систему, противотанковое средство, три автомобиля, 18 БПЛА и два средства связи противника, также значительно повредили артсистему и два автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово. В настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов. До сих пор продолжается шесть боестолкновений, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг один раз в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Белогоровка, получил отпор.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в десять боевых столкновений вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили три атаки. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка 31 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Восемь атак продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери - сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 452 оккупанта, 190 из них - безвозвратно. Уничтожена боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники, автоматический гранатомет оккупантов, пять средств связи и два средства РЭБ, также повреждена единица автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово. В настоящее время украинские воины отбили 13 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжается.

На Времовском направлении наши войска отражали атаки противника вблизи Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки - 11 атак отбито, пять продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды пытался прорваться в направлении Новоандреевки, понес потери и отступил.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время украинские защитники отбили 17 атак захватчиков.