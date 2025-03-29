Россияне атаковали военный госпиталь в Харькове: есть пострадавшие
Российские войска атаковали военный госпиталь в Харькове ударными дронами. В результате атаки повреждено здание госпиталя и жилые дома, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Военные рассказали, что вечером, 29 марта, в очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в Харькове.
В результате поражения дронами типа "Шахеды" было повреждено здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома.
По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, которые проходили лечение в медицинском центре.
"Факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала неспровоцированного вторжения в Украину", - добавили в Генштабе.
В штабе отметили, что военные преступления не имеют сроков давности, а значит соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия.
Синегубов рассказал, что попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах.
"Повреждены частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, горят частные автомобили и гаражи. Есть пострадавшие и один погибший", - рассказал он.
Все профильные службы сейчас продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов.
Заметим, что российские войска вечером 29 марта атаковали Харьков ударными дронами, вызвав взрывы в городе. В результате вражеской атаки пострадала гражданская и медицинская инфраструктура, сообщили местные власти.
Подробнее о российской атаке, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.