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Армия РФ обстреляла Харьков и Дергачи, есть раненые (видео последствий)

Фото: российские террористы ударили КАБами по Харькову и области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и пригороду областного центра. В результате атаки разрушена жилая инфраструктура, есть раненые среди гражданских жителей.

Обстрел Дергачей

Отмечается, что в четверг, 31 октября, около 21:00 одна управляемая авиабомба ударила по территории частного предприятия в городе Дергачи.

В результате обстрела произошел пожар. Пострадали двое гражданских людей, которые работают охранниками.

39-летний мужчина получил осколочные ранения стеклом, у 64-летнего - острая реакция на стресс. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.

Еще один 42-летний гражданский мужчина находился рядом с предприятием. У него острая реакция на стресс. Медицинскую помощь получил на месте.

Обстрел Харькова

Вторая авиабомба попала в землю на окраине Харькова. Поврежден частный дом, три автомобиля. Пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет, у них острая реакция на стресс.

В целом, в результате обеих обстрелов пока известно о пяти людях, которые обратились за медицинской помощью.

На местах попаданий следственно-оперативные группы, взрывотехники собирают доказательства преступлений, связанных с военной агрессией РФ.

По фактам нарушений законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрелы Харькова

Напомним, в четверг, 31 октября, около 21:00 в Харькове и пригороде прогремели взрывы.

Мэрия города и областная военная администрация сообщили об атаке КАБов на областной центр и Дергачи.

Вечером в среду, 30 октября, террористы ударили фугасной авиабомбой по жилому дому в Харькове. Обстрел полностью разрушил один из подъездов дома.

По последним данным, в результате обстрела погибли трое, пострадали более 30 человек.

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Харьков