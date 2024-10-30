Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, есть пострадавшие

Поздним вечером, 30 октября, в Харькове раздался взрыв. Российская Федерация в очередной раз атаковала город, бомба попала в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове слышен взрыв, профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа", - говорится в сообщении в 22:51.

Через несколько минут Терехов уточнил, что по предварительной информации управляемая авиационная бомба попала в многоэтажное здание. В результате атаки есть пострадавшие.

По словам Синегубова, удар зафиксирован в Салтовском районе.

"Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки. Предварительно есть пострадавшие, в том числе под завалами. Проверка экстренными службами продолжается", - написал он.

Обновлено в 23:11

Олег Синегубов сообщил, что в результате российского удара разрушен почти весь подъезд дома и повреждены гражданские автомобили. На месте прилета возник пожар.

"Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание", - добавил он.

Обновлено в 23:15

По предварительным данным, по состоянию на сейчас известно уже о семи пострадавших. Осмотр продолжается, написал Синегубов.

Обновлено в 23:20

"Полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома. По состоянию на сейчас имеем информацию о 12 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", - сообщил Терехов.

Обновлено в 23:29

Игорь Терехов сообщил, что на верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Ведутся работы по их спасению.

"Осмотрено 10 пострадавших. Двое тяжелых - ребенок 11 лет и 22-ти двухлетний мужчина", - добавил он.

Обновлено в 23:32

Как сообщил мэр города, под завалами находится ребенок. Спасатели пытаются его достать.