Армія РФ обстріляла Харків і Дергачі, є поранені (відео наслідків)

Обстріл Дергачів

Зазначається, що у четвер, 31 жовтня, близько 21:00 одна керована авіабомба влучила по території приватного підприємства в місті Дергачі.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Постраждало двоє цивільних людей, які працюють охоронцями.

39-річний чоловік дістав уламкові поранення склом, у 64-річного - гостра реакція на стрес. Стан здоров'я обидвох постраждалих задовільний.

Ще один 42-річний цивільний чоловік перебував поруч із підприємством. У нього гостра реакція на стрес. Медичну допомогу отримав на місці.

Обстріл Харкова

Друга авіабомба влучила в землю на околиці Харкова. Пошкоджено приватний будинок, три автомобілі.

Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років, у них гостра реакція на стрес.

Загалом, унаслідок обидвох обстрілів наразі відомо про п'ятьох людей, які звернулися по медичну допомогу.

На місцях влучань слідчо-оперативні групи, вибухотехніки збирають докази злочинів, пов'язаних із військовою агресією рф.

За фактами порушень законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.