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Армія РФ обстріляла Харків і Дергачі, є поранені (відео наслідків)

Фото: російські терористи вдарили КАБами по Харкову й області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харкову та передмістю обласного центру. Внаслідок атаки зруйновано житлову інфраструктуру, є поранені серед цивільних жителів.

Обстріл Дергачів

Зазначається, що у четвер, 31 жовтня, близько 21:00 одна керована авіабомба влучила по території приватного підприємства в місті Дергачі.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Постраждало двоє цивільних людей, які працюють охоронцями.

39-річний чоловік дістав уламкові поранення склом, у 64-річного - гостра реакція на стрес. Стан здоров'я обидвох постраждалих задовільний.

Ще один 42-річний цивільний чоловік перебував поруч із підприємством. У нього гостра реакція на стрес. Медичну допомогу отримав на місці.

Обстріл Харкова

Друга авіабомба влучила в землю на околиці Харкова. Пошкоджено приватний будинок, три автомобілі.

Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років, у них гостра реакція на стрес.

Загалом, унаслідок обидвох обстрілів наразі відомо про п'ятьох людей, які звернулися по медичну допомогу.

На місцях влучань слідчо-оперативні групи, вибухотехніки збирають докази злочинів, пов'язаних із військовою агресією рф.

За фактами порушень законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, у четвер, 31 жовтня, близько 21:00 у Харкові та передмісті прогриміли вибухи.

Мерія міста та обласна військова адміністрація повідомили про атаку КАБів на обласний центр і Дергачі.

Ввечері у середу, 30 жовтня, терористи вдарили фугасною авіабомбою по житловому будинку в Харкові. Обстріл повністю зруйнував один із під'їздів будинку.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули троє, постраждали більше 30 людей.

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Харків