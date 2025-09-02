Армия РФ незначительно продвинулась на Купянском направлении ценой больших потерь: карты ISW

Российские войска незначительно продвинулись на Купянском направлении, но не имеют прогресса в Сумской и Харьковской области, а также на Боровском, Лиманском и Северском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские милблогеры утверждали, что армия РФ продвинулась в пределах Юнаковки (к северо-востоку от Сум) и что ВСУ контратаковали вблизи Юнаковки и Андреевки.

На севере Харьковской области российские военные также не закрепились.

Российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись в Волчанске и вблизи Синельниково (к северо-востоку от Харькова), но подтверждения этой информации нет.

31 августа и 1 сентября российские войска атаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и в направлении Липцов, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска.

На Купянском направлении российским войскам удалось продвинуться.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 1 сентября, что российские войска продвинулись на север от Тополя (на северо-восток от Купянска вблизи международной границы) и на север от Купянска.

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись в центральной и южной частях Мирового (к северо-западу от Купянска) и к Тищенковке (к северо-западу от Купянска), но Машовец и еще один известный российский милблогер, связанный с Кремлем, опровергли эти утверждения.

Машовец заявил, что российские войска оккупировали Кондрашовку, но не закрепились там, поскольку ВСУ контратакуют в Южной Кондрашовке.

Также военный аналитик отметил, что плацдарм российских войск к северу и северо-западу от Купянска слишком узкий и поэтому уязвим, и что российские войска не могут собрать необходимое количество человеческих ресурсов для проведения крупного наступления. Также российские военные не смогли перевезти тяжелую технику через реку Оскол к плацдарму, и что украинские войска удерживают огневой контроль над центральными и южными точками плацдарма.

Бригада ВСУ, действующая на Купянском направлении, сообщила, что российское военное командование недавно изменило тактику пехоты: они регулярно используют тепловизионные плащи днем и ночью, чтобы избежать обнаружения. Это может свидетельствовать об их значительных потерях.

Также 1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Боровском, Лиманском и Северском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли.

Представитель 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские войска, вероятно, готовят масштабное наступление на Северском направлении к осенне-зимнему сезону дождей.

Сейчас российские войска атакуют небольшими пехотными группами, используя тактику инфильтрации. Вероятно, они потеряли батальон и проводят ротацию.

В тактическом районе Константиновка-Дружковка 1 сентября российские войска подтвержденного прогресса не достигли.

Российский милблогер заявил, что российские войска увеличивают количество ударов неуправляемыми планирующими бомбами по Константиновке.

Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении и на запад Запорожской области.

Российские войска атаковали к западу от Орехова вблизи Каменского, Степногорска и Плавней 31 августа и 1 сентября.Украинская бригада, действующая на западе Запорожской области, и украинский военный наблюдатель Юрий Бутусов сообщили, что ВСУ отбили примерно уменьшенную роту российскую механизированную атаку вблизи Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова) и повредили два танка Т-72, пять боевых машин пехоты, четыре мотоцикла и один бронеавтомобиль "Тигр".