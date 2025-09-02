Армія РФ незначно просунулась на Куп'янському напрямку ціною великих втрат: карти ISW

Російські війська незначно просунулись на Куп'янському напрямку, але не мають прогресу в Сумській та Харківській області, а також на Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

1 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські мілблогери стверджували, що армія РФ просунулась у межах Юнаківки (на північний схід від Сум) і що ЗСУ контратакували поблизу Юнаківки та Андріївки.

На півночі Харківської області російські військові також не закріпились. .

Російський мілблогер стверджував, що війська РФ просунулися у Вовчанську та поблизу Синельникового (на північний схід від Харкова), але підтвердження цієї інформації нема.

31 серпня та 1 вересня російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Глибокого та у напрямку Липців, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку російським військам вдалось просунутись.

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 1 вересня, що російські війська просунулися на північ від Тополі (на північний схід від Куп'янська поблизу міжнародного кордону) та на північ від Куп'янська.

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ просунулися в центральній та південній частинах Мирового (на північний захід від Куп'янська) та до Тищенківки (на північний захід від Куп'янська), але Машовець та ще один відомий російський мілблогер, пов'язаний з Кремлем, спростували ці твердження.

Машовець заявив, що російські війська окупували Кіндрашівку, але не закріпились там, оскільки ЗСУ контратакують у Південній Кіндрашівці.

Також військовий аналітик зазначив, що плацдарм російських військ на північ та північний захід від Куп'янська занадто вузький і тому вразливий, і що російські війська не можуть зібрати необхідну кількість людських ресурсів для проведення великого наступу. Також російські військові не змогли перевезти важку техніку через річку Оскол до плацдарму, і що українські війська утримують вогневий контроль над центральними та південними точками плацдарму.

Бригада ЗСУ, що діє на Куп'янському напрямку, повідомила, що російське військове командування нещодавно змінило тактику піхоти: вони регулярно використовують тепловізійні плащі вдень і вночі, щоб уникнути виявлення. Це може свідчити про їхні значні втрати.

Також 1 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли.

Речник 11-го армійського корпусу України підполковник Дмитро Запорожець заявив, що російські війська, ймовірно, готують масштабний наступ на Сіверському напрямку до осінньо-зимового сезону дощів.

Зараз російські війська атакують невеликими піхотними групами, використовуючи тактику інфільтрації. Ймовірно, вони втратили батальйон і проводять ротацію.

В тактичному районі Костянтинівка-Дружківка 1 вересня російські війська підтвердженого прогресу не досягли.

Російський мілблогер заявив, що російські війська збільшують кількість ударів некерованими планируючими бомбами по Костянтинівці.

Російським військам вдалося просунулись на Новопавлівському напрямку та на захід Запорізької області.

Російські війська атакували на захід від Оріхова поблизу Кам'янського, Степногірська та Плавнів 31 серпня та 1 вересня. Українська бригада, що діє на заході Запорізької області, та український військовий спостерігач Юрій Бутусов повідомили, що ЗСУ відбили приблизно зменшену роту російську механізовану атаку поблизу Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова) та пошкодили два танки Т-72, ​​п'ять бойових машин піхоти, чотири мотоцикли та один бронеавтомобіль "Тигр".