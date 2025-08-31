ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ остановили почти 30 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Воскресенье 31 августа 2025 18:04
UA EN RU
ВСУ остановили почти 30 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 31 августа, на фронте с начала суток произошло 77 боевых столкновений. Почти половина из них на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности:

  • Клюсы Черниговской области;
  • Сорокино, Прогресс, Нововасильевка, Толстодубово, Новая Гута, Заречное, Зноб-Новгородское, Бунякино, Середина Буда, Бачевск Сумской области.

Авиация врага также нанесла удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Великая Береза.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 3 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Красное Первое.

На Купянском направлении сейчас идет бой в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки. Пять боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не произошло.

На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка наши воины остановили четыре наступательные действия врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверево, Котлиное, Удачное, Ореховое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 26 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Филия, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Гавриловка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел одну атаку - успеха не имел. Авиаудару подверглась Одрадокаменка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери армии РФ

Напомним, что за последние сутки, с 30 на 31 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 810 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 27 артсистем и 83 единицы автотехники.

Отметим, что за время полномасштабной войны потери российской армии превышают 1 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим