Не добежали километр. Зеленский опроверг российское "продвижение" на Днепропетровщине
Зеленский прокомментировал ситуацию на Днепропетровском направлении и объяснил, почему Россия пытается прорваться именно туда.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
По словам президента, сейчас активного продвижения российских войск в направлении Днепропетровской области нет.
Однако враг пытается создать информационный эффект, и для этого использует диверсионно-разведывательные группы.
"Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того, чтобы они просто это сделали. Например, сегодня докладывали, что нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что в этой местности активизировались боевые действия, ведь из-за сезонного "озеленения" российские ДРГ пытаются прятаться в посадках.
"Зеленка" появилась. Все расцвело, и поэтому понятно, что они будут бегать по посадкам", - сказал он.
Он также пояснил, что России важно продвинуться к Сумам, Покровску и создать иллюзию угрозы на Днепровском направлении.
"Информационно им важно приближаться к Сумам, зайти в Покровск. Но Покровск - это и стратегическая цель, а вот Днепровская область - это информационно важно", - добавил он.
Ситуация в Днепропетровской области
Мы писали, что в сводке Минобороны Российской Федерации появилось сообщение, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу "Донецкой Народной Республики" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".
В то же время представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина отметил, что заявления о таком продвижении в данном направлении это российская дезинформация.
Кроме того, мы писали, что российские оккупанты намеревались зайти в Днепропетровскую область до 9 мая.
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