Армия РФ атакует по всей линии фронта, но почти нигде не продвигается: карты ISW
Российские войска продолжили наступать на Сумском направлении, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, на направлении Великого Бурлука, на Купянском, Боровском и Лиманском и Северском направлениях, но нигде не продвинулись вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
11 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
Такая же ситуация в Харьковской области и на направлении Великого Бурлука.
На Купянском, Боровском и Лиманском направлениях российским войскам также не удалось продвинуться вперед. Как и на Северском и тактическом направлении Константиновка-Дружковка.
Но войска РФ недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье.
Первый Азовский корпус Национальной гвардии Украины 10 октября сообщил, что украинские войска отбили усиленное батальонное механизированное наступление, состоявшее из 35 танков и бронетехники, в направлении Шахова со стороны Очеретино (к югу от Константиновки).
ВСУ повредили и уничтожили три российских танка, 16 единиц бронетехники и 41 мотоцикл. 20 российских военнослужащих продвинулись к Владимировке, но по состоянию на утро 11 октября украинские силы не наблюдали их там.
Российские войска продолжают активно атаковать на Покровском направлении. Им удалось там несколько продвинуться.
11 октября российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
Российские милблогеры 10 и 11 октября утверждали, что войска РФ продвинулись на север и юг от Новогригорьевки, к западной окраине Охотничьего и в пределах юго-восточной окраины Полтавки (все на северо-восток от Гуляйполя). Но подтверждения этой информации нет.
На Херсонском направлении войскам РФ не удалось продвинуться вперед.
Сообщается, что операторы беспилотников российского отряда БАРС-33 продолжают работать на Херсонском направлении.
Контрнаступление ВСУ
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ хочет взять Покровск любой ценой, но контрнаступление ВСУ сорвало эти планы.
Президент подчеркнул, что российские войска планировали оккупировать большую часть Донбасса до ноября, но украинские силы сорвали эти намерения.
По словам Зеленского, за последние дни российские войска теряют более 100 человек в сутки, а иногда эта цифра достигает 200.
Согласно последним данным украинского Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 122 810 солдат.