Армия РФ атакует по всей линии фронта, но почти нигде не продвигается: карты ISW

Российские войска продолжили наступать на Сумском направлении, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, на направлении Великого Бурлука, на Купянском, Боровском и Лиманском и Северском направлениях, но нигде не продвинулись вперед.

11 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Такая же ситуация в Харьковской области и на направлении Великого Бурлука.

На Купянском, Боровском и Лиманском направлениях российским войскам также не удалось продвинуться вперед. Как и на Северском и тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Но войска РФ недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье.

Первый Азовский корпус Национальной гвардии Украины 10 октября сообщил, что украинские войска отбили усиленное батальонное механизированное наступление, состоявшее из 35 танков и бронетехники, в направлении Шахова со стороны Очеретино (к югу от Константиновки).

ВСУ повредили и уничтожили три российских танка, 16 единиц бронетехники и 41 мотоцикл. 20 российских военнослужащих продвинулись к Владимировке, но по состоянию на утро 11 октября украинские силы не наблюдали их там.

Российские войска продолжают активно атаковать на Покровском направлении. Им удалось там несколько продвинуться.

11 октября российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские милблогеры 10 и 11 октября утверждали, что войска РФ продвинулись на север и юг от Новогригорьевки, к западной окраине Охотничьего и в пределах юго-восточной окраины Полтавки (все на северо-восток от Гуляйполя). Но подтверждения этой информации нет.

На Херсонском направлении войскам РФ не удалось продвинуться вперед.

Сообщается, что операторы беспилотников российского отряда БАРС-33 продолжают работать на Херсонском направлении.