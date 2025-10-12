ua en ru
Армия РФ атакует по всей линии фронта, но почти нигде не продвигается: карты ISW

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 08:15
Армия РФ атакует по всей линии фронта, но почти нигде не продвигается: карты ISW Фото: ВСУ отражают атаки врага по всем направлениям фронта (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российские войска продолжили наступать на Сумском направлении, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, на направлении Великого Бурлука, на Купянском, Боровском и Лиманском и Северском направлениях, но нигде не продвинулись вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

11 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Армия РФ атакует по всей линии фронта, но почти нигде не продвигается: карты ISW

Такая же ситуация в Харьковской области и на направлении Великого Бурлука.

На Купянском, Боровском и Лиманском направлениях российским войскам также не удалось продвинуться вперед. Как и на Северском и тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Но войска РФ недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье.

Армия РФ атакует по всей линии фронта, но почти нигде не продвигается: карты ISW

Первый Азовский корпус Национальной гвардии Украины 10 октября сообщил, что украинские войска отбили усиленное батальонное механизированное наступление, состоявшее из 35 танков и бронетехники, в направлении Шахова со стороны Очеретино (к югу от Константиновки).

ВСУ повредили и уничтожили три российских танка, 16 единиц бронетехники и 41 мотоцикл. 20 российских военнослужащих продвинулись к Владимировке, но по состоянию на утро 11 октября украинские силы не наблюдали их там.

Российские войска продолжают активно атаковать на Покровском направлении. Им удалось там несколько продвинуться.

Армия РФ атакует по всей линии фронта, но почти нигде не продвигается: карты ISW

11 октября российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские милблогеры 10 и 11 октября утверждали, что войска РФ продвинулись на север и юг от Новогригорьевки, к западной окраине Охотничьего и в пределах юго-восточной окраины Полтавки (все на северо-восток от Гуляйполя). Но подтверждения этой информации нет.

На Херсонском направлении войскам РФ не удалось продвинуться вперед.

Сообщается, что операторы беспилотников российского отряда БАРС-33 продолжают работать на Херсонском направлении.

Армия РФ атакует по всей линии фронта, но почти нигде не продвигается: карты ISW

Контрнаступление ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ хочет взять Покровск любой ценой, но контрнаступление ВСУ сорвало эти планы.

Президент подчеркнул, что российские войска планировали оккупировать большую часть Донбасса до ноября, но украинские силы сорвали эти намерения.

По словам Зеленского, за последние дни российские войска теряют более 100 человек в сутки, а иногда эта цифра достигает 200.

Согласно последним данным украинского Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 122 810 солдат.

