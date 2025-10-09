РФ хочет взять Покровск любой ценой, но контрнаступление ВСУ сорвало планы, - Зеленский
Российская Федерация планировала захватить Покровск любой ценой, но контрнаступательная операция Сил обороны в Донецкой области сорвала планы оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.
"Был только что доклад главкома Сырского по ситуации на поле боя. Самые интенсивные направления - Покровск, Доброполье. Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что именно эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. По его словам, с начала Добропольской операции, с 21 августа, потери российской армии превысили 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч - погибшие.
Президент подчеркнул, что российские войска планировали оккупировать большую часть Донбасса до ноября, но украинские силы сорвали эти намерения.
"Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно - любой ценой", - отметил он.
По словам Зеленского, за последние дни российские войска теряют более 100 человек в сутки, а иногда эта цифра достигает 200.
Ситуация на фронте
Покровск и прилегающие районы остаются среди самых горячих участков фронта. В последние дни там продолжаются ожесточенные бои, о чем регулярно информирует Генеральный штаб.
Еще в мае главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что ситуацию на этом направлении удалось стабилизировать. Он отмечал, что украинские силы не только удержали свои позиции, но и в некоторых районах смогли перехватить тактическую инициативу.
В частности, офицер бригады "Спартан" капитан Артем Шолудько рассказал, что россияне изменили свою тактику на Покровском направлении. Оккупанты применяют малые пехотные группы при поддержке мототехники и автотранспорта - враг стал реже применять бронетехнику.
В конце сентября аналитики ISW писали, чтороссийские войска недавно продвинулись на Покровском направлении, в частности на северо-восток от Чунишино и в центральной части Новопавловки.
Несколько недель назад Зеленский заявил, что украинские войска начали контрнаступательные действия на Добропольском направлении. По его словам, российские силы пытались сосредоточить там основные резервы для дальнейшего наступления, однако им не удалось продвинуться - украинские защитники перешли в контратаку.
После этого стало известно, что площадь деоккупированной в результате контрнаступления под Добропольем территории достигла около 175 кв. км.