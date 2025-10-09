РФ хочет взять Покровск любой ценой, но контрнаступление ВСУ сорвало планы, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.

"Был только что доклад главкома Сырского по ситуации на поле боя. Самые интенсивные направления - Покровск, Доброполье. Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что именно эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. По его словам, с начала Добропольской операции, с 21 августа, потери российской армии превысили 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч - погибшие.

Президент подчеркнул, что российские войска планировали оккупировать большую часть Донбасса до ноября, но украинские силы сорвали эти намерения.

"Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно - любой ценой", - отметил он.

По словам Зеленского, за последние дни российские войска теряют более 100 человек в сутки, а иногда эта цифра достигает 200.

Ситуация на фронте

Покровск и прилегающие районы остаются среди самых горячих участков фронта. В последние дни там продолжаются ожесточенные бои, о чем регулярно информирует Генеральный штаб.

Еще в мае главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что ситуацию на этом направлении удалось стабилизировать. Он отмечал, что украинские силы не только удержали свои позиции, но и в некоторых районах смогли перехватить тактическую инициативу.

В частности, офицер бригады "Спартан" капитан Артем Шолудько рассказал, что россияне изменили свою тактику на Покровском направлении. Оккупанты применяют малые пехотные группы при поддержке мототехники и автотранспорта - враг стал реже применять бронетехнику.

В конце сентября аналитики ISW писали, чтороссийские войска недавно продвинулись на Покровском направлении, в частности на северо-восток от Чунишино и в центральной части Новопавловки.