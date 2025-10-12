ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається: карти ISW

Україна , Неділя 12 жовтня 2025 08:15
UA EN RU
Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається: карти ISW Фото: ЗСУ відбивають атаки ворога по всіх напрямках фронту (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російські війська продовжили наступати на Сумському напрямку, в Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, на напрямку Великого Бурлука, на Куп'янському, Боровському та Лиманському та Сіверському напрямках, але ніде не просунулись уперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

11 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається: карти ISW

Така ж ситуація в Харківській області та на напрямку Великого Бурлука.

На Куп'янському, Боровському та Лиманському напрямках російським військам також не вдалось просунутись уперед. Як і на Сіверському та тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Але війська РФ нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля.

Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається: карти ISW

Перший Азовський корпус Національної гвардії України 10 жовтня повідомив, що українські війська відбили посилений батальйонний механізований наступ, що складався з 35 танків та бронетехніки, у напрямку Шахова з боку Очеретиного (на південь від Костянтинівки).

ЗСУ пошкодили та знищили три російські танки, 16 одиниць бронетехніки та 41 мотоцикл. 20 російських військовослужбовців просунулися до Володимирівки, але станом на ранок 11 жовтня українські сили не спостерігали їх там.

Російські війська продовжують активно атакувати на Покровському напрямку. Їм вдалось там дещо просунутись.

Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається: карти ISW

11 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на сході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські мілблогери 10 та 11 жовтня стверджували, що війська РФ просунулися на північ та південь від Новогригорівки, до західної околиці Охотничого та в межах південно-східної околиці Полтавки (все на північний схід від Гуляйполя). Але підтвердження цієї інформації нема.

На Херсонському напрямку військам РФ не вдалось просунутись уперед.

Повідомляється, що оператори безпілотників російського загону БАРС-33 продовжують працювати на Херсонському напрямку.

Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається: карти ISW

Контрнаступ ЗСУ

Раніше президент України Володимир Зеленский заявляв, що РФ хоче взяти Покровськ за будь-яку ціну, але контрнаступ ЗСУ зірвав ці плани.

Президент підкреслив, що російські війська планували окупувати більшу частину Донбасу до листопада, але українські сили зірвали ці наміри.

За словами Зеленського, за останні дні російські війська втрачають понад 100 осіб на добу, а подекуди ця цифра сягає 200.

Згідно з останніми даними українського Генштабу, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 122 810 солдатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війська РФ
Новини
Паливна криза в Росії. Як Білорусь рятує агресора бензином
Паливна криза в Росії. Як Білорусь рятує агресора бензином
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить