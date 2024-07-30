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Южная Корея создаст стратегическое командование для сдерживания КНДР

Вторник 30 июля 2024 12:50
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Южная Корея создаст стратегическое командование для сдерживания КНДР Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Южной Кореи утвердил президентский указ о создании нового военного командования, которое начнет функционировать в конце этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Командование будет отвечать за стратегические операции и направлено на усиление сдерживания растущих военных угроз со стороны Северной Кореи.

Новое стратегическое командование будет служить основным органом для сдерживания и реагирования на потенциальную северокорейскую ядерную атаку или атаку с применением оружия массового поражения. Оно будет использовать ключевые военные средства, включая баллистические ракеты "большой мощности" и силы специальных операций.

После утверждения, командование начнет свою работу примерно в октябре в южной части Сеула. Оно будет курировать ракетные, кибернетические, беспилотные подразделения и подразделения специальных операций, а также, при необходимости, некоторые силы ВМС и ВВС. Командование также возглавит усилия по интеграции передовых обычных сил Южной Кореи с ядерным потенциалом США.

Союзники настаивают на интеграции таких возможностей, чтобы лучше противостоять развивающимся ядерным угрозам Севера. В связи с этим ранее в этом месяце они подписали совместный руководящий документ по ядерному сдерживанию.

Новое командование будет служить аналогом Стратегического командования США, отвечающего за ядерный арсенал Вашингтона, и будет совместно работать над усилиями союзников по сдерживанию.

Помимо этого командование также сосредоточится на разработке "Корейского массированного наказания и возмездия" (KMPR), оперативного плана по выведению из строя руководства Севера в случае крупного конфликта, и платформы упреждающего удара Kill Chain - элементов военной системы сдерживания "по трем осям".

Ядерные угрозы КНДР

В течение последних десятилетий КНДР не раз выдвигала ядерные угрозы и проводила испытания ядерного оружия, вызывая озабоченность международного сообщества.

Северная Корея провела свое первое успешное ядерное испытание в 2006 году. С тех пор страна осуществила несколько испытаний, включая самое мощное в сентябре 2017 года, которое, по заявлению КНДР, было испытанием водородной бомбы.

Под руководством диктатора Ким Чен Ына Северная Корея регулярно угрожает, направленные в адрес США, Южной Кореи и других стран, которые она считает "врагами".

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Южная Корея КНДР Ядерное оружие
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